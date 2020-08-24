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Сегодня 13:03
Realme показала смартфоны, которые передумала выпускать
Можно рассмотреть более 20 необычных моделей
Китайская компания Realme, в лице исполнительного директора Мадхав Шета, показала смартфоны, которые передумала выпускать. Соответствующие изображения были опубликованы представителем компании на странице в социальной сети Twitter.
Мадхав Шет поделился с подписчиками двумя фотографиями, на которых можно рассмотреть более 20 прототипов устройств, которые так и не были выпущены на рынок. Очевидно, что компания тщательно подходит к выбору дизайна своих смартфонов, рассматривая несколько вариантов. Об этом также сообщил и топ-менеджер. Так, по его словам, Realme находится в непрерывном развитии стратегии дизайна, дабы не отставать от молодежи.
Отмечается, что над внешним видом устройств трудится целая команда дизайнеров, которые впоследствии останавливают свой выбор на самых уникальных вариантах из множества моделей. Со смартфонами, которые не прошли данный отбор, мы и смогли ознакомиться благодаря опубликованному снимку.