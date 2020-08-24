Realme показала смартфоны, которые передумала выпускать

Мадхав Шет поделился с подписчиками двумя фотографиями, на которых можно рассмотреть более 20 прототипов устройств, которые так и не были выпущены на рынок. Очевидно, что компания тщательно подходит к выбору дизайна своих смартфонов, рассматривая несколько вариантов. Об этом также сообщил и топ-менеджер. Так, по его словам, Realme находится в непрерывном развитии стратегии дизайна, дабы не отставать от молодежи.