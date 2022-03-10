Realme показала внешний вид своего смартфона с рекордно быстрой зарядкой

Некоторое время назад в сети появилось видео, демонстрирующее процесс восполнения аккумулятора устройства в реальном времени. Тогда смартфон зарядился от 0 до 50% всего за 5 минут.

Теперь же сама Realme опубликовала постер, благодаря которому мы узнали, как именно будет выглядеть аппарат. Он получит достаточно массивный блок основной камеры — похожий использует Xiaomi во всех своих последних телефонах.