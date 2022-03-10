Realme показала внешний вид своего смартфона с рекордно быстрой зарядкой

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Realme показала внешний вид своего смартфона с рекордно быстрой зарядкойОт 0 до 50% за 5 минут
Ни для кого не секрет, что Realme готовит новый смартфон, который установит новый рекорд в скорости. Речь идёт о Realme GT Neo 3 с поддержкой технологии 150-Вт сверхбыстрой зарядки.
Некоторое время назад в сети появилось видео, демонстрирующее процесс восполнения аккумулятора устройства в реальном времени. Тогда смартфон зарядился от 0 до 50% всего за 5 минут.
Теперь же сама Realme опубликовала постер, благодаря которому мы узнали, как именно будет выглядеть аппарат. Он получит достаточно массивный блок основной камеры — похожий использует Xiaomi во всех своих последних телефонах.
Из прочего можно отметить, что в основу GT 3 Neo лёг чип Dimensity 8100. При этом устройство получило 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Оперативной памяти в смартфоне до 12 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ.
Предполагаемая цена новинки — 316 долларов.
Источник: Gizmochina