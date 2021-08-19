Realme представила два флагманских смартфона для любителей игр и фотоэнтузиастов на выбор

Отмечается, что смартфоны наследуют оснащение линейки realme GT. Так, флагман GT Explorer MasterEdition построен на основе процессора Qualcomm Snapdragon 870 и имеет, в зависимости от комплектации, до 12 ГБ оперативной памяти.

Младшая модель флагманского Realme — GT MasterEdition — получила процессор Snapdragon 778G 5G с оперативной памятью до 8 ГБ. Процессор Snapdragon 778G дебютировал во второй половине 2021 года, построен на базе новейших ядер 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 и по производительности примерно равен таким чипам высокого класса, как Snapdragon 865, MediaTek Dimensity 1200 и HiSilicon Kirin 990 5G.

Старший флагман GT Explorer MasterEdition оборудован основной камерой 50 Мп Sony IMX766 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Напомним, таким же сенсором оборудованы такие флагманские смартфоны, как Oppo Find X3 Pro и Honor Magic 3 Pro.

Обе модели получили дисплей Samsung AMOLED с частотой обновления 120 Гц. GT Explorer MasterEdition получил дисплей с углом изгиба по 56 градусов на боковых гранях с поддержкой 10240 уровней яркости и режима HDR10+, два динамика DolbyAtmos и улучшенный вибромотор TactileEngine.

Отмечается также, что модель GT MasterEdition имеет две конфигурации: 6+128 Гб и 8+256 Гб.

Продажи начнутся в онлайн-гипермаркете AliExpress с 23 августа. Цены для российского покупателя компания сообщит ближе к дате старта продаж.