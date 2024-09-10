Realme представила игровой смартфон Narzo 70 Turbo с 14 ГБ оперативки и испарительной камерой для охлаждения

Опубликовано 10 сентября 2024, 07:131 мин.
Realme представила игровой смартфон Narzo 70 Turbo с 14 ГБ оперативки и испарительной камерой для охлажденияИ цена к тому же приятная
Компания Realme представила новый смартфон Narzo 70 Turbo, ориентированный на геймеров и тех, кто ценит высокую производительность.
В основе устройства — чип MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2.5 ГГц и графическим ускорителем Mali G615. Новинка оснащена 12 ГБ оперативки с дополнительными 2 ГБ динамической памяти, что в сумме дает 14 ГБ.
6.67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и защитой от царапин обеспечивает яркое и четкое изображение. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, а фронтальная — 16 Мп.
Одной из особенностей Narzo 70 Turbo является система охлаждения с испарительной камерой из нержавеющей стали. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт.
Смартфон поступит в продажу с 16 сентября по цене от $202.