Realme представила игровой смартфон Narzo 70 Turbo с 14 ГБ оперативки и испарительной камерой для охлаждения

В основе устройства — чип MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2.5 ГГц и графическим ускорителем Mali G615. Новинка оснащена 12 ГБ оперативки с дополнительными 2 ГБ динамической памяти, что в сумме дает 14 ГБ.

6.67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и защитой от царапин обеспечивает яркое и четкое изображение. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, а фронтальная — 16 Мп.