Realme представила концепт смартфона Ultra с профессиональными сменными объективами

Камера поддерживает ручную фокусировку и регулировку диафрагмы, а интерфейс подсвечивает фокусируемый объект. Работает устройство на Snapdragon 8 Gen 2, что намекает на длительную разработку концепта.

Пока Realme Ultra — эксперимент, но компания рассматривает возможность выхода на рынок.

В будущем поддержка адаптеров для объективов Sony, Nikon и Canon могла бы сделать его настоящей находкой для мобильных фотографов.