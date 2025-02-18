Realme представила «короля производительности» — игровой смартфон Neo 7 SE чуть дороже 20 тыс рублей

Опубликовано 18 февраля 2025, 09:181 мин.
Realme представила «короля производительности» — игровой смартфон Neo 7 SE чуть дороже 20 тыс рублейБюджетный игровой монстр, получается
Компания Realme анонсировала новый игровой смартфон Neo 7 SE с агрессивной ценой — около 2000 юаней (примерно $275 долларов или 25 тыс рублей).
По словам производителя, аппарат станет новым хитом среди бюджетных игровых моделей, предлагая высокую производительность, стильный дизайн и отличную автономность.
Официальные характеристики пока не раскрыты, но инсайдеры утверждают, что Neo 7 SE получит чип MediaTek Dimensity 8400 и аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
Напомним, стандартный Neo 7, выпущенный в 2024 году, оснащен более мощным Dimensity 9300+, однако у новой модели ставка сделана на баланс мощности, автономности и доступной цены.
Дата глобального релиза пока неизвестна, но, по слухам, смартфон появится на китайском рынке уже в марте.