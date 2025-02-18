Realme представила «короля производительности» — игровой смартфон Neo 7 SE чуть дороже 20 тыс рублей

По словам производителя, аппарат станет новым хитом среди бюджетных игровых моделей, предлагая высокую производительность, стильный дизайн и отличную автономность.

Официальные характеристики пока не раскрыты, но инсайдеры утверждают, что Neo 7 SE получит чип MediaTek Dimensity 8400 и аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Напомним, стандартный Neo 7, выпущенный в 2024 году, оснащен более мощным Dimensity 9300+, однако у новой модели ставка сделана на баланс мощности, автономности и доступной цены.

Дата глобального релиза пока неизвестна, но, по слухам, смартфон появится на китайском рынке уже в марте.