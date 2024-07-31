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Опубликовано 31 июля 2024, 07:09
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Realme представила недорогие камерофоны 13 Pro и 13 Pro+

Пока в Индии
Realme представила два новых смартфона: Realme 13 Pro и 13 Pro+.
Realme представила недорогие камерофоны 13 Pro и 13 Pro+
© YouTube

Эти устройства среднего класса отличаются улучшенными фотовозможностями. Смартфоны получили 6.7-дюймовый OLED-экран Pro-XDR с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и защитой глаз.

Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass, а корпус — по стандарту IP65, что делает его водонепроницаемым.

Realme 13 Pro+ оснащен основным 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia LYT-701 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельной широкоугольной камерой и перископом с 3-кратным оптическим зумом.

В Realme 13 Pro установлен 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 и 8-мегапиксельная широкоугольная камера. Оба смартфона имеют 32-мегапиксельную переднюю камеру.

Realme представила недорогие камерофоны 13 Pro и 13 Pro+
© YouTube

Также обе модели используют процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку: 80 Вт у 13 Pro+ и 45 Вт у 13 Pro. Смартфоны оснащены пакетом ИИ-функций NEXT Ai для улучшения качества снимков.

Цена Realme 13 Pro начинается от $280, а realme 13 Pro+ — от $360. Цены для Европы пока не объявлены.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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