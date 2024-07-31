Realme представила недорогие камерофоны 13 Pro и 13 Pro+Пока в Индии
Эти устройства среднего класса отличаются улучшенными фотовозможностями. Смартфоны получили 6.7-дюймовый OLED-экран Pro-XDR с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и защитой глаз.
Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass, а корпус — по стандарту IP65, что делает его водонепроницаемым.
Realme 13 Pro+ оснащен основным 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia LYT-701 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельной широкоугольной камерой и перископом с 3-кратным оптическим зумом.
В Realme 13 Pro установлен 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 и 8-мегапиксельная широкоугольная камера. Оба смартфона имеют 32-мегапиксельную переднюю камеру.
Также обе модели используют процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.
Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку: 80 Вт у 13 Pro+ и 45 Вт у 13 Pro. Смартфоны оснащены пакетом ИИ-функций NEXT Ai для улучшения качества снимков.
Цена Realme 13 Pro начинается от $280, а realme 13 Pro+ — от $360. Цены для Европы пока не объявлены.