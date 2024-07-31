Realme представила недорогие камерофоны 13 Pro и 13 Pro+

Эти устройства среднего класса отличаются улучшенными фотовозможностями. Смартфоны получили 6.7-дюймовый OLED-экран Pro-XDR с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и защитой глаз.

Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass, а корпус — по стандарту IP65, что делает его водонепроницаемым.

Realme 13 Pro+ оснащен основным 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia LYT-701 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельной широкоугольной камерой и перископом с 3-кратным оптическим зумом.

В Realme 13 Pro установлен 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 и 8-мегапиксельная широкоугольная камера. Оба смартфона имеют 32-мегапиксельную переднюю камеру.