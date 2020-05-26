Realme представила недорогой смартфон для игр

Смартфон работает на процессора MediaTek Helio G90T с уклоном на игровую составляющую. Новинка оборудована энергоемким аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой зарядки на 30 Вт. Realme 6s оснастили 6,5-дюймовым Full HD+ дисплеем с поддержкой 90 Гц. В целом, устройство идентично модели Realme 6, однако с некоторыми особенностями.

Так новая версия получила 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, тогда как у Realme 6 есть модели с увеличенным объемом памяти. Кроме того, основной датчик камеры в новом недорогом смартфоне рассчитан на 48 Мп, тогда как в Realme 6 на 64 Мп. Однако стоит отметить, что новинка на 30 долларов дешевле, чем Realme 6.