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Опубликовано 07 марта 2024, 07:36
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Realme представила новейший смартфон Realme 12 всего за $200

Отличный вариант в сверхбюджетном сегменте
Компания Realme представила новый бюджетный смартфон — Realme 12. Он явно порадует пользователей своими характеристиками и доступной ценой.

Сердцем Realme 12 стал процессор MediaTek Dimensity 6100+, обеспечивающий высокую производительность. Смартфон доступен в двух вариантах: 6/128 ГБ и 8/128 ГБ.

Realme 12 может также похвастаться 6.72-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 120 Гц. Экран обладает высокой яркостью 950 нит, что обеспечивает отличную читаемость даже под ярким солнцем.

Основная камера Realme 12 состоит из двух датчиков: главного модуля ISOCELL HM6 с 3-кратным зумом на 108 Мп и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Realme представила новейший смартфон Realme 12 всего за $200
© GSMArena

Realme 12 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Цена новинки также радует:

  • 6/128 ГБ — $205
  • 8/128 ГБ — $220
Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Realme
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#смартфон