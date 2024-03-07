Realme представила новейший смартфон Realme 12 всего за $200

Сердцем Realme 12 стал процессор MediaTek Dimensity 6100+, обеспечивающий высокую производительность. Смартфон доступен в двух вариантах: 6/128 ГБ и 8/128 ГБ.

Realme 12 может также похвастаться 6.72-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 120 Гц. Экран обладает высокой яркостью 950 нит, что обеспечивает отличную читаемость даже под ярким солнцем.

Основная камера Realme 12 состоит из двух датчиков: главного модуля ISOCELL HM6 с 3-кратным зумом на 108 Мп и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.