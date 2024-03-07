Realme представила новейший смартфон Realme 12 всего за $200

Опубликовано 07 марта 2024, 07:36
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Realme представила новейший смартфон Realme 12 всего за $200Отличный вариант в сверхбюджетном сегменте
Компания Realme представила новый бюджетный смартфон — Realme 12. Он явно порадует пользователей своими характеристиками и доступной ценой.
Сердцем Realme 12 стал процессор MediaTek Dimensity 6100+, обеспечивающий высокую производительность. Смартфон доступен в двух вариантах: 6/128 ГБ и 8/128 ГБ.
Realme 12 может также похвастаться 6.72-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 120 Гц. Экран обладает высокой яркостью 950 нит, что обеспечивает отличную читаемость даже под ярким солнцем.
Основная камера Realme 12 состоит из двух датчиков: главного модуля ISOCELL HM6 с 3-кратным зумом на 108 Мп и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.
Realme 12 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.
Цена новинки также радует:
- 6/128 ГБ — $205
- 8/128 ГБ — $220