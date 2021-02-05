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Сегодня в 12:07
Realme представила новый антикризисный смартфон V11 5G с ёмким аккумулятором
Особенно приятно удивляет наличие 5G за такую цену
Пока Samsung и Xiaomi пытаются показать, какие крутые у них флагманы, Realme не забывает и о бюджетном сегменте. Так, например, компания представила свой новый антикризисный смартфон — Realme V11 5G.
Устройство, как можно понять из названия, поддерживает мобильные сети пятого поколения 5G. Также оно имеет очень недурную начинку: чип MediaTek Dimensity 700 в качестве основы, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч. Ест и проводная быстрая зарядка на 18 Вт. Сканер отпечатка пальцев встроен в боковую кнопку включения.
Минимальная версия Realme V11 5G представлена модификацией 4/128 ГБ. За неё компания просит 195 долларов или 14,5 тыс рублей.