Realme представила новый антикризисный смартфон V11 5G с ёмким аккумулятором

Устройство, как можно понять из названия, поддерживает мобильные сети пятого поколения 5G. Также оно имеет очень недурную начинку: чип MediaTek Dimensity 700 в качестве основы, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч. Ест и проводная быстрая зарядка на 18 Вт. Сканер отпечатка пальцев встроен в боковую кнопку включения.