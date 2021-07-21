Realme представила новый флагманский камерофон с 19 ГБ оперативной памяти

Realme представила новый флагманский камерофон с 19 ГБ оперативной памятиПри этом цена устройства приятно удивляет
Отличительной оосбенностью устройства стали основная камера с главным модулем на 50 Мп и, возможно, рекордное для мобильного рынка количество оперативной памяти. Как пишет ITHome, при помощи технологии создания виртуального раздела, она может составлять 19 ГБ!
Из прочих интересных «фишек» смартфона можно отметить чип Snapdragon 870, используемый в качестве основы. Также радует аккумулятор на 4500 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 65 Вт.
Экран Realme GT Master Exploration Edition 6,55-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED. Частота его обновления — 120 Гц.
Всего на продажу будет выставлено две версии смартфона: 8/128 ГБ за 450 долларов (33,4 тыс рублей) и 12/256 ГБ за 495 долларов (36,7 тыс рублей). А вышеупомянутая технология «расширения» оперативной памяти позволит достигнуть 13 и 19 ГБ соответственно.