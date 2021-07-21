Realme представила новый флагманский камерофон с 19 ГБ оперативной памяти

Отличительной оосбенностью устройства стали основная камера с главным модулем на 50 Мп и, возможно, рекордное для мобильного рынка количество оперативной памяти. Как пишет ITHome, при помощи технологии создания виртуального раздела, она может составлять 19 ГБ!

Из прочих интересных «фишек» смартфона можно отметить чип Snapdragon 870, используемый в качестве основы. Также радует аккумулятор на 4500 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 65 Вт.