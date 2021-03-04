Realme представила новый игровой смартфон со Snapdragon 888 и сверхбыстрой зарядкой
Но для начала о «железе». Смартфон оснастили 6,43-дюймовым Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой (на 64, 8 и 2 Мп), а также фронтальной камерой на 16 Мп.
Ёмкость аккумулятора смартфона — 4500 мАч, при этом есть поддержка быстрой 65 Вт зарядки. С её помощью аппарат заряжается от 0 до 100% всего лишь за 35 минут.
Что же касательно «игровой стороны» Realme GT, то помимо системы охлаждения из нержавеющей стали VC Boost, компания улучшила игровой движок Hyper Boost до версии 4.0. Он отвечает за управление ресурсами на системном уровне, что повышает эффективность смартфона в игровых сценариях.
Цена смартфона за версию 8/128 ГБ — 430 долларов (31,6 тыс рублей), а за версию 12/256 ГБ — 510 долларов (37,5 тыс рублей).