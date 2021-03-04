Realme представила новый игровой смартфон со Snapdragon 888 и сверхбыстрой зарядкой

Но для начала о «железе». Смартфон оснастили 6,43-дюймовым Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой (на 64, 8 и 2 Мп), а также фронтальной камерой на 16 Мп.

Ёмкость аккумулятора смартфона — 4500 мАч, при этом есть поддержка быстрой 65 Вт зарядки. С её помощью аппарат заряжается от 0 до 100% всего лишь за 35 минут.