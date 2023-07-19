Realme представила новый сверхдешёвый смартфон со 108 Мп камерой и 90 Гц дисплеем

Основное преимущество новинки заключается в её камере. Так, данная модель смартфона оснащена датчиком с разрешением 108 Мп, что позволяет получать невероятно чёткие и качественные снимки.

Любителей фото особенно порадует функция 3-кратного зума без потери качества.

Кроме того, Realme C53 имеет впечатляющий 6,74-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.