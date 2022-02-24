Realme представила один из самых навороченных бюджетных смартфонов начала 2022 года

Телефоны
Сегодня в 22:57
1 мин.
Realme представила один из самых навороченных бюджетных смартфонов начала 2022 годаЧего только стоит переменная частота обновления до 120 Гц
Realme известна своими недорогими, но очень интересными смартфонами. Судя по всему, компания остаётся верна себе — следующий аппарат бренда также приятно удивит.
Речь идёт о долгожданном Realme Narzo 50, который, по словам инсайдеров, получит чип MediaTek Helio G96 в качестве основы. При этом дисплей устройства будет 6,6-дюймовый, выполненный по технологии IPS, а также имеющий частоту обновления от 30 до 120 Гц.
Основная камера смартфона будет тройной: на 50, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера будет 16-Мп. Ёмкость аккумулятора девайса составит 5000 мАч, также найдётся место и для быстрой 33-Вт зарядки.
Что же до цен, то ожидается, что версия смартфона на 4/64 ГБ обойдётся в 173 доллара (14,7 тыс рублей), на 6/128 ГБ — в 205 долларов (17,4 тыс рублей). Старт продаж новинки намечен на 3 марта 2022 года.
Источник: Business Today