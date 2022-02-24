Realme представила один из самых навороченных бюджетных смартфонов начала 2022 года

Речь идёт о долгожданном Realme Narzo 50, который, по словам инсайдеров, получит чип MediaTek Helio G96 в качестве основы. При этом дисплей устройства будет 6,6-дюймовый, выполненный по технологии IPS, а также имеющий частоту обновления от 30 до 120 Гц.

Основная камера смартфона будет тройной: на 50, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера будет 16-Мп. Ёмкость аккумулятора девайса составит 5000 мАч, также найдётся место и для быстрой 33-Вт зарядки.