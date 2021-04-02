Realme представила «прокаченную» версию флагманского X7 Pro

Устройство получило скруглённый по краям дисплей и поддержку частоты обновления 90 Гц. При этом размер AMOLED-дисплея аппарата — 6,55 дюйма, пишет Gizmochina. Фронтальная 32 Мп камера расположена в аккуратном вырезе. Что же до основной камеры, то главный модуль в ней на 64 Мп.