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Сегодня в 10:21
Realme представила «прокаченную» версию флагманского X7 Pro
Особенно радует цена улучшенной версии девайса
Компания Realme продолжает радовать фанатов всё новыми флагманами. На этот раз китайский бренд представил «прокаченную» версию своего прошлогоднего флагмана — Realme X7 Pro Extreme Edition.
Устройство получило скруглённый по краям дисплей и поддержку частоты обновления 90 Гц. При этом размер AMOLED-дисплея аппарата — 6,55 дюйма, пишет Gizmochina. Фронтальная 32 Мп камера расположена в аккуратном вырезе. Что же до основной камеры, то главный модуль в ней на 64 Мп.
В основу смартфона лёг чип Dimensity 1000+ от MediaTek. Также смартфон может похвастаться от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Размер аккумулятора Realme X7 Pro Extreme Edition — 4500 мАч (есть поддержка быстрой 65 Вт зарядки).
Цена смартфона в Китае составляет 350 долларов (26,6 тыс рублей) за версию 8/128 ГБ и 396 долларов (30,1 тыс рублей) за версию 12/256 ГБ.