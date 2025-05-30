Realme представила «прозрачный» смартфон Neo 7 Turbo с батареей на 7200 мАч и 100 Вт зарядкой

Realme представила «прозрачный» смартфон Neo 7 Turbo с батареей на 7200 мАч и 100 Вт зарядкойОт $277
Главные особенности: прозрачный корпус, мощный процессор Dimensity 9400e, огромная батарея на 7200 мАч и быстрая зарядка на 100 Вт. Смартфон получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит.
Устройство также оснащено системой охлаждения с двойным слоем графена и паровой камерой площадью 7700 мм².
Камеры здесь стандартные: 50-Мп основной модуль Sony IMX882 с оптической стабилизацией, 8-Мп ультраширик и 16-Мп фронталка. Внутри — чип Dimensity 9400e (до 3,4 ГГц), до 16 ГБ LPDDR5X RAM и до 1 ТБ UFS 4.0 хранилища.
Корпус защищён по стандартам IP66/IP68/IP69, поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и множество навигационных систем. Визуально смартфон выделяется «прозрачным» дизайном, имитирующим внутреннюю компоновку.
Продажи в Китае стартуют 31 мая. Цены — от $277 за версию 12/256 ГБ.