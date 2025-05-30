Realme представила «прозрачный» смартфон Neo 7 Turbo с батареей на 7200 мАч и 100 Вт зарядкой

Главные особенности: прозрачный корпус, мощный процессор Dimensity 9400e, огромная батарея на 7200 мАч и быстрая зарядка на 100 Вт. Смартфон получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит.

Устройство также оснащено системой охлаждения с двойным слоем графена и паровой камерой площадью 7700 мм².

Камеры здесь стандартные: 50-Мп основной модуль Sony IMX882 с оптической стабилизацией, 8-Мп ультраширик и 16-Мп фронталка. Внутри — чип Dimensity 9400e (до 3,4 ГГц), до 16 ГБ LPDDR5X RAM и до 1 ТБ UFS 4.0 хранилища.