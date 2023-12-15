Realme представила симпатичный смартфон Realme C67 5G всего за $170

Устройство оснащено процессором Dimensity 6100+, 6.72-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт обеспечивает долгое время автономной работы.

Realme C67 5G имеет 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.8 и 2-мегапиксельный портретный модуль на задней панели.

На передней части расположено отверстие под 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфон работает на базе Realme UI 4.0, основанной на Android 13, и обладает защитой от пыли и брызг IP54, сканером отпечатков пальцев на боковой панели и разъемом для наушников 3.5 мм.

Realme C67 5G представлен в цветах Sunny Oasis и Dark Purple. Версия с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной доступна за $168, а модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной — за $180.