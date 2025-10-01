Realme представила смартфон с высокой защитой от влаги и «сверхплавным» экраном

Realme 15x оснащён 6,8" ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью до 1200 нит. Заявлено, что смартфон получил «сверхплавный» экран.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Память можно расширить посредством карт microSD. Аккумулятор имеет ёмкость 7000 мАч поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 60 Вт, что обеспечивает длительное время работы.

Как отмечает портал GizmoChina, одной из сильных сторон Realme 15x является его камера. Смартфон получил 50 Мп основную камеру на задней панели и 50 Мп селфи-камеру.

Телефон защищён от воды и пыли по стандарту IP68 + IP69 и имеет сертификат MIL-STD 810H, что гарантирует его долговечность в экстремальных условиях. Смартфон работает на базе Android 15 с интерфейсом Realme UI 6. Среди других функций — сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку, Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка двух SIM-карт.

Стоимость модели с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной составляет около $192, версия с 8 ГБ / 128 ГБ стоит примерно $203, а модель с 8 ГБ / 256 ГБ — около $225.