Realme представила смартфон за 9 тысяч рублей, который вы никак не сможете купить

Всё дело в том, что смартфон предполагает лишь офлайн продажи. Таким образом, онлайн-магазины не смогут реализовывать его, а потому нельзя официально купить новенький Realme V20 5G, находясь где-либо кроме Поднебесной.

В основу новинки лёг чип Dimensity 700 от MediaTek. Размер его дисплея — 6,5 дюйма, разрешение экрана — HD+. Фронтальная камера аппарата может похвастаться разрешением 5 Мп, а основная камера сразу двумя модулями — на 13 и 0,3 Мп.