Realme представила смартфон за 9 тысяч рублей, который вы никак не сможете купить

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Realme представила смартфон за 9 тысяч рублей, который вы никак не сможете купитьНо, как говорится, если сильно захотеть, можно в космос полететь
Компания Realme представила крайне интересный сверхбюджетный смартфон — Realme V20 5G. Отличительной особенностью устройства стало то, что его нельзя приобрести за пределами Китая.
Всё дело в том, что смартфон предполагает лишь офлайн продажи. Таким образом, онлайн-магазины не смогут реализовывать его, а потому нельзя официально купить новенький Realme V20 5G, находясь где-либо кроме Поднебесной.
В основу новинки лёг чип Dimensity 700 от MediaTek. Размер его дисплея — 6,5 дюйма, разрешение экрана — HD+. Фронтальная камера аппарата может похвастаться разрешением 5 Мп, а основная камера сразу двумя модулями — на 13 и 0,3 Мп.
Оперативной памяти в Realme V20 5G 4 ГБ, в то время как постоянной — 128 ГБ. Просят же за смартфон всего 999 юаней (около 8,7 тыс рублей).