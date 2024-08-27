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Опубликовано 27 августа 2024, 07:01
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Realme представила ультрабюджетный смартфон Note 60 дешевле 8500 рублей

Такое вообще законно?
Realme представила новый бюджетный смартфон Note 60, который уже доступен на официальном сайте компании.
Realme представила ультрабюджетный смартфон Note 60 дешевле 8500 рублей
© Realme

Новинка получила 6.74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Интересной особенностью дисплея является возможность работы с мокрыми пальцами без случайных нажатий. Корпус устройства защищен от пыли и влаги по стандарту IP64.

Realme Note 60 оснащен чипсетом Unisoc T612 и доступен в версиях с 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти, а также с 64, 128 и 256 ГБ внутреннего накопителя.

Основная камера была улучшена и теперь имеет разрешение 32 Мп вместо 13 Мп, а фронтальная камера осталась на уровне 5 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.

Стоимость базовой версии смартфона составляет около 8300 рублей, а его официальная презентация запланирована на 30 августа 2024 года.

Источник:Realme
Автор:Булат Кармак
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