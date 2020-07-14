Realme представила в России свой первый смартфон с 60-кратным зумом и экс-флагманским процессором
На российском рынке представлено две версии смартфона, но они обе работают на базе экс-флагманского процессора Snapdragon 855 Plus, чего, конечно же, еще несколько лет будет сполна хватать для всех основных задач девайса. Отличительными особенностями Realme X3 SuperZoom являются сверхбыстрая постоянная память стандарта UFS 3.0, плавный экран с частотой обновления 120 Гц и быстрая зарядка на 30 Вт.
Но даже эти крайне эффектные спецификации выглядят достаточно блекло на фоне главной “фишки” смартфона - полноценный 60-кратный зум и возможности делать качественные снимки ночного неба.
Предзаказ на новинку стартует уже с 15 июля, а с 21 июля смартфон поступит в полноценную продажу. В честь этого компания решила устроить акцию и предложить версию на 8/128 ГБ за 35 990 рублей вместо 39 990 рублей, а версию на 12/256 ГБ за 40 990 рублей вместо 44 990. Скидки будут доступны до 10 августа 2020 года.