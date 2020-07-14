Realme представила в России свой первый смартфон с 60-кратным зумом и экс-флагманским процессором

На российском рынке представлено две версии смартфона, но они обе работают на базе экс-флагманского процессора Snapdragon 855 Plus, чего, конечно же, еще несколько лет будет сполна хватать для всех основных задач девайса. Отличительными особенностями Realme X3 SuperZoom являются сверхбыстрая постоянная память стандарта UFS 3.0, плавный экран с частотой обновления 120 Гц и быстрая зарядка на 30 Вт.

Но даже эти крайне эффектные спецификации выглядят достаточно блекло на фоне главной “фишки” смартфона - полноценный 60-кратный зум и возможности делать качественные снимки ночного неба.