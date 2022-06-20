Realme представит новый сверхбюджетный смартфон Narzo 50i Prime дешевле 100 долларов уже в июне

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Realme представит новый сверхбюджетный смартфон Narzo 50i Prime дешевле 100 долларов уже в июнеНамечается ещё один «народный смартфон» от компании
Realme выпускает множество интересных смартфонов, но, как это часто бывает, одними из самых популярных у неё являются самые доступные модели.
И именно такую, судя по данным инсайдеров, китайским бренд готовит для анонса в ближайшее время. Речь идёт о Narzo 50i Prime, который, по словам популярного интернет-источника OnLeaks, будет продаваться по цене «до 100 долларов».
Анонс смартфона ожидается уже 22 июня. При этом, несмотря на скорую презентацию, делатлей о «внутренностях» аппарата всё ещё не так много.
Известно лишь, что Realme Narzo 50i Prime получит вырез под фронтальную камеру в форме «капли», а его аккумулятор сможет похвастаться ёмкостью в 5000 мАч.
Ожидается, что в основу девайса ляжет чип начального уровня от MediaTek.