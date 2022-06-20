Realme представит новый сверхбюджетный смартфон Narzo 50i Prime дешевле 100 долларов уже в июне

И именно такую, судя по данным инсайдеров, китайским бренд готовит для анонса в ближайшее время. Речь идёт о Narzo 50i Prime, который, по словам популярного интернет-источника OnLeaks, будет продаваться по цене «до 100 долларов».

Анонс смартфона ожидается уже 22 июня. При этом, несмотря на скорую презентацию, делатлей о «внутренностях» аппарата всё ещё не так много.