Realme представит сразу два новых недорогих смартфона 10 марта

Если верить последним данным, один смартфон получит Snapdragon 778G в качестве основы, а второй — Dimensity 810 от MediaTek. Оба аппарата при этом будут поддерживать мобильные сети 5G.

Судя по фото, и один, и другой аппарат получат сканер отпечатка пальцев, встроенный в дисплей. А это значит, что велики шансы использования IPS-матрицы в устройствах.