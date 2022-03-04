Realme представит сразу два новых недорогих смартфона 10 марта

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Realme представит сразу два новых недорогих смартфона 10 мартаС самой высокой частотой обновления экрана в сегменте
В феврале Realme представила линейку мощных смартфонов — Realme 9 Pro. Теперь же очередь дошла и до более доступных устройств — Realme 9 5G and Realme 9 5G SE.
Если верить последним данным, один смартфон получит Snapdragon 778G в качестве основы, а второй — Dimensity 810 от MediaTek. Оба аппарата при этом будут поддерживать мобильные сети 5G.
Судя по фото, и один, и другой аппарат получат сканер отпечатка пальцев, встроенный в дисплей. А это значит, что велики шансы использования IPS-матрицы в устройствах.
Из прочего можно отметить частоту обновления экрана в 144 Гц. Это, по заявлениям самой Realme, рекордный показатель в сегменте.
Напомним, что цена Realme 8 5G начиналась с 200 долларов на старте. А это значит, что новая модель если и будет стоить дороже, то не сильно. Анонс новинок ожидается уже 10 марта.
Источник: GSMArena