Realme привезет в Россию смартфон с 60-кратным зумом и собственные "умные" часы

Примерно тогда же в продажу поступили и Realme Watch, первые “умные” часы “дочки” Oppo. В Европе устройство оценено в 55 евро, а его отличительной особенностью является 1,4-дюймовый экран и трекинг 14 различных видов физической активности.

Анонс обеих новинок в России состоится уже 14 июля. Цена, к сожалению, все еще остается неизвестной.