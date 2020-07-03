Телефоны
Сегодня 18:54
Realme привезет в Россию смартфон с 60-кратным зумом и собственные "умные" часы
Осталось дождаться информации о цене
В сети появились свежие материалы, благодаря которым стало известно, что Realme уже в ближайшее время привезет в Россию смартфон с 60-кратным зумом и собственные "умные" часы.
Речь идет о смартфоне Realme X3 SuperZoom и часах Realme Watch. Стоит отметить, что европейские продажи смартфона Realme, в основу которого лег процессор Snapdragon 855+, начались совсем недавно - в июне текущего года. Цена версии устройства с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составила 499 евро на глобальном рынке.
Примерно тогда же в продажу поступили и Realme Watch, первые “умные” часы “дочки” Oppo. В Европе устройство оценено в 55 евро, а его отличительной особенностью является 1,4-дюймовый экран и трекинг 14 различных видов физической активности.
Анонс обеих новинок в России состоится уже 14 июля. Цена, к сожалению, все еще остается неизвестной.