Realme привезла мощные смартфоны среднего класса в Россию
Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр. Работает она на базе процессора MediaTek Helio G80 — такой чип по производительности сравним по производительности с процессорами Snapdragon 720 или 670, как в смартфонах стоимостью от 19 тысяч рублей и выше (Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A71). За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, один из самых ёмких в классе. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.
Дисплей чуть отстаёт от "одноклассников" — Realme предлагают всего лишь HD+ IPS-дисплей с диагональю 6,5-дюймов. Для селфи в смартфоне установлена фронтальная камера с разрешением 16 Мп и светосилой f/2.0. Тыльные камеры представлены основным сенсором с разрешением 48 Мп, светосилой f/1.8, и размером сенсора 1/2.25", сверхширокоугольным сенсором с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.3, камерой для макросъёмки с разрешением 2 Мп и светосилой f/2.4, а также 2 Мп-сенсором глубины резкости.
На российском рынке в продаже будет версия с 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти по цене от 16990 рублей. На старте продаж с 19 мая по 2 июня смартфон будет стоить 14 990 рублей.
Смартфон среднего класса Realme 6 предлагает 6,5-дюймовый IPS Full HD+ дисплей с частотой 90 Гц с врезанной селфи-камерой на 16 Мп при светосиле f/2.0, и размере сенсора 1/3.1". Основная камера состоит из четырёх модулей: основной с разрешением 64 Мп, светосилой f/1.8, и размером сенсора 1/1.72", сверхширокоугольный 8 Мп-сенсор со светосилой f/2.3, и размером сенсора 1/4.0", 2 Мп макро-камеру со светосилой f/2.4, а также 2 Мп сенсор глубины резкости.
Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G90T (MT6785) — этот чип работает на уровне флагманских процессоров 2017 года, таких как Snapdragon 845 или Huawei Kirin 970, в процессорных задачах, и примерно равен современным процессорам среднего класса Snapdragon 730/765 моделей по игровой производительности. Ёмкость аккумулятора составляет средние по рынку 4300 мАч, при этом смартфон поддерживает редкую для устройств такого класса быструю зарядку мощностью 30 Вт, с которой Realme 6 пополняет заряд с нуля всего за 55 минут.
Realme 6 поступит в продажу в двух комплектациях: 4/128 Гбайт памяти по регулярной цене в 19990 рублей (17990 рублей на старте продаж с 19 мая по 2 июня) и в варианте с 8/128 Гбайт по цене 21990 (19990 по акции) соответственно.
Характеристики Realme 6 Pro частично повторяют таковые у модели Realme 6, однако есть и небольшие модификации. В частности, смартфон получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой 90 Гц, а также со сдвоенной селфи-камерой (с дополнительным сверхширокоугольным селфи-модулем 8 Мп при f/2.2), а вместо датчика глубины резкости на тыльной стороне установлена телефото-камера с разрешением 12 Мп, светосилой f/2.5, размером сенсора 1/3.4" и двукратным оптическим зумом. Взамен процессора MediaTek установлен менее производительный в процессорных задачах, но более предпочтительный в играх и более экономичный Snapdragon 720G.
Цена Realme 6 Pro в единственной комплектации с 8/128 Гбайт памяти составляет 24990 рублей на постоянной основе, и 21990 рублей в рамках акции с на старте продаж с 19 мая по 2 июня
Все три модели поддерживают NFC и бесконтактную оплату при помощи Google Pay.
Отметим, что смартфоны Realme 6 и 6 Pro были официально представлены на индийском рынке еще в марте. На момент анонса Realme 6 уже смог удостоиться звания самого доступного смартфона с экраном в 90 Гц.
Все анонсированные смартфоны будут доступны для покупки в магазинах Беру, М.Видео, МТС, Онлайнтрейд, Связной, Ситилинк, Эльдорадо, DNS, Ozon, Tmall, Wildberries, а также у ряда других ритейлеров.