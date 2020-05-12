Realme привезла мощные смартфоны среднего класса в Россию

Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр. Работает она на базе процессора MediaTek Helio G80 — такой чип по производительности сравним по производительности с процессорами Snapdragon 720 или 670, как в смартфонах стоимостью от 19 тысяч рублей и выше (Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A71). За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, один из самых ёмких в классе. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Дисплей чуть отстаёт от "одноклассников" — Realme предлагают всего лишь HD+ IPS-дисплей с диагональю 6,5-дюймов. Для селфи в смартфоне установлена фронтальная камера с разрешением 16 Мп и светосилой f/2.0. Тыльные камеры представлены основным сенсором с разрешением 48 Мп, светосилой f/1.8, и размером сенсора 1/2.25", сверхширокоугольным сенсором с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.3, камерой для макросъёмки с разрешением 2 Мп и светосилой f/2.4, а также 2 Мп-сенсором глубины резкости.

На российском рынке в продаже будет версия с 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти по цене от 16990 рублей. На старте продаж с 19 мая по 2 июня смартфон будет стоить 14 990 рублей.