Realme привезла в Россию доступный флагман c 120 Гц AMOLED и гигантским аккумулятором

Несмотря на то, что официальная презентация девайса намечена лишь на 16 ноября, купить его можно уже сейчас. Судя по всему, сделано это было в качестве приятного сюрприза на 11.11.

Приобрести Realme GT Neo 2 можно на Tmall AliExpress. При этом пока что к покупке предлагается лишь одна модификация аппарата — с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Цена этой версии смартфона — 24 939 рублей.

Напомним, что в основу телефона лёг чип Snapdragon 870 от Qualcomm. При этом среди достоинств устройства можно отметить его 6,62-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновление экрана 120 Гц.

Также девайс может похвастаться тройной основной камерой на 64, 8 и 2 Мп и огромным аккумулятором на 5000 мАч.