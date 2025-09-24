realme привезла в Россию первый флагман GT 8 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Опубликовано 24 сентября 2025, 23:301 мин.
realme привезла в Россию первый флагман GT 8 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5Первая волна флагманов началась
Компания realme объявила о скором старте продаж в России своего нового флагмана GT 8 Pro. Это будет первый на российском рынке смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm.
Чипсет выполнен по 3-нм техпроцессу TSMC N3p и оснащён новой архитектурой 2+6 с тактовой частотой до 4,61 ГГц, что обеспечивает рекордную производительность и энергоэффективность.
В тесте AnTuTu смартфон набрал более 4 млн баллов, закрепив за собой статус одного из самых мощных устройств в мире.
Фирменные технологии Hyper Vision+ AI и GT BOOST 3.0 отвечают за оптимизацию игр и энергопотребления. По данным компании, GT 8 Pro способен удерживать высокую частоту кадров в таких проектах, как PUBG и Genshin Impact, даже при одновременном запуске двух тяжёлых игр.
Продажи в России стартуют в ближайшее время.