realme привезла в Россию первый флагман GT 8 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Чипсет выполнен по 3-нм техпроцессу TSMC N3p и оснащён новой архитектурой 2+6 с тактовой частотой до 4,61 ГГц, что обеспечивает рекордную производительность и энергоэффективность.

В тесте AnTuTu смартфон набрал более 4 млн баллов, закрепив за собой статус одного из самых мощных устройств в мире.