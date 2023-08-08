Realme привезёт в Россию бюджетный смартфон C53 с крутыми характеристиками

Этот гаджет обещает «перевернуть представления о бюджетных смартфонах» благодаря своим характеристикам. Устройство оснащено быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор с 0 до 50% всего за 31 минуту.

Realme C53 предлагает до 12 ГБ динамической оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Одним из главных преимуществ новинки является её ультратонкий корпус толщиной всего 7,49 мм.

Дизайн смартфона также не оставит равнодушными: элегантные цвета «Глубокий чёрный» и «Чемпионское золото», а также стильная текстура делают его настоящим модным аксессуаром.

Старт продаж в России запланирован на 15 августа. Подробные технические характеристики и цена устройства будут объявлены позднее.