Realme привезёт в Россию бюджетный смартфон с рекордными 256 ГБ памяти

Новинка оснащена до 256 ГБ внутреннего накопителя и возможностью динамического расширения оперативной памяти до 16 ГБ. Девайс также получил ИИ-камеру с разрешением 64 Мп и вдохновленный природой дизайн.

Из прочих особенностей устройства можно отметить первую на Android-смартфоне мини-капсула, напоминающая Dynamic Island у Apple. Также девайс получил аккумулятор на 5000 мАч и процессор Helio G88 в качестве основы.

Отметим, что хоть точная дата начала продаж и цена Realme C55 в России пока не были объявлены, ожидается, что устройство будет доступно в ближайшее время.