Realme привезёт в Россию недорогой смартфон с рекордно мощным процессором

Но уже известно, что в основе гаджета лежит сверхмощный процессор Qualcomm Snapdragon 888. Также эти устройства будут оснащены системой охлаждения, выполненной в виде тепловой трубки из нержавеющей стали. Именно поэтому смартфон и получил название «самый холодный 888».

Интересны и другие характеристики смартфонов этой линейки: быстрое зарядное устройство SuperDart в 65 Вт, экран Super AMOLED с тактовой частотой 120 Гц и дискретизацией касания 360 Гц.

Отмечается, что смартфоны Realme GT, несмотря на оснащённость, станут одними из самых доступных на рынке.

Напомним, что уже продающиеся за рубежом модификации Realme GT оснащены аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ на выбор, а дисплей отображает 2400x1080 пикселей при диагонали 6.43. Смартфон оснащён основной камерой на сенсоре Sony IMX682 с разрешением 64 Мп, а также дополнительной 8 Мп ультраширокоугольной и 2 Мп макро-камерой. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.