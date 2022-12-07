Realme привёз флагманский ноутбук Book Prime в Россию и объявил цены

Одним из главных преимуществ мобильных компьютеров бренда является отличные характеристики за не самую высокую цену. То же можно сказать и о свежей новинке компании — Realme Book Prime.

Представители производителя заявляют, что модель получилась не только тонкой и мощной, но также имеет «под капотом» жидкостное охлаждение и высокоскоростной вентилятор. При этом устройство также может похвастаться 14-дюймовым 2K-дисплеем.

В основе ноутбука лежит процессор Intel ® i5-11320H 11-го поколения, который дополняется видеокартой Intel Iris Xe. Оперативной памяти в устройстве 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.