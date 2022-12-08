Realme проведёт новогоднюю распродажу в России с гигантскими скидками

В рамках неё компания и её партнёры будут предлагать технику бренда по крайне низким ценам. Помимо этого планируется проведение ряда активностей в соцсетях, в рамках которых можно будет выиграть купоны на скидку и новогодний мерч с официальным маскотом Realme — Реалмяу.

Если говорить непосредственно о снижении цен на смартфоны и гаджеты, то свежий флагман Realme GT 2 Pro, в рамках акции, подешевеет до 25 000 рублей. Realme GT Neo 3T — до 11 000 рублей, а Realme 10 4G – до 4 000 рублей.