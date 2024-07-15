Realme раскрыла дату анонса фотофлагманов Realme 13 Pro и 13 Pro+ с ИИ-камерами

Презентация состоится 30 июля. Оба устройства будут оснащены новейшими сенсорами и продвинутыми алгоритмами ИИ для улучшения качества снимков.

Realme 13 Pro получит основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и ультраширокоугольную камеру на 12 Мп. В то время как версия 13 Pro+ похвастается камерой на 108 Мп и телемодулем с 5-кратным оптическим зумом.