Realme раскрыла дату анонса недорогого смартфона со 144 Гц экраном

Realme раскрыла дату анонса недорогого смартфона со 144 Гц экраномЖдать осталось всего ничего
Речь идёт о среднебюджетном смартфоне Realme Q3s. Если верить данным инсайдеров, отличительной особенностью устройства станет относительно невысокая цена и 144 Гц IPS-дисплей. Отметим, что ранее подобные решения внедрялись исключительно в игровые либо топовые аппараты.
Из прочих особенностей Realme Q3s можно отметить 7-уровневую частоту экрана, пишет Gizmochina. Так, пользователям будут доступны следующие варианты: 30, 48, 50, 60, 90, 120 и 144 Гц. При этом в основу телефона ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm.
Также устройства получит тройную основную камеру на 48, 2 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч. Оперативной памяти — до 12 ГБ, в то время как постоянной — до 256 ГБ.
Напомним, что ближайшая презентация Realme намечена на 19 октября. За день до этого своё мероприятие проведёт Apple.