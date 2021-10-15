Realme раскрыла дату анонса недорогого смартфона со 144 Гц экраном

Также устройства получит тройную основную камеру на 48, 2 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч. Оперативной памяти — до 12 ГБ, в то время как постоянной — до 256 ГБ.

Напомним, что ближайшая презентация Realme намечена на 19 октября. За день до этого своё мероприятие проведёт Apple.