Realme раскрыла дату анонса смартфона с рекордно быстрой 240-Вт зарядкой

Согласно тизеру, устройство покажут уже 5 января. При этом более ранние слухи говорили о релизе двух версий новинки: с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 150-Вт зарядки и с батареей на 4600 мАч и рекордной быстрой зарядкой на 240 Вт.