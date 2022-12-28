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10:11, 28 декабря 2022
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Realme раскрыла дату анонса смартфона с рекордно быстрой 240-Вт зарядкой

И топовыми характеристиками

Компания Realme выпустила свежий тизер, в котором раскрыла дату анонса своего предстоящего смартфона Realme GT Neo 5 с флагманской начинкой.

Realme раскрыла дату анонса смартфона с рекордно быстрой 240-Вт зарядкой

Фото: 91 Mobiles

Согласно тизеру, устройство покажут уже 5 января. При этом более ранние слухи говорили о релизе двух версий новинки: с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 150-Вт зарядки и с батареей на 4600 мАч и рекордной быстрой зарядкой на 240 Вт.

Realme раскрыла дату анонса смартфона с рекордно быстрой 240-Вт зарядкой

Напомним, что также Realme GT Neo 5 приписывают качественный 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц. В основу девайса ляжет процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm, а основная камера сможет похвастаться 50-Мп модулем. Сканер отпечатка пальцев разместится под экраном.

Источник:Gizmochina
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