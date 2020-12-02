Realme раскрыла детали своего первого флагмана на базе Snapdragon 888

Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 888, а это значит, что в сети будет появляться все больше информации о первых устройствах, которые будут работать на базе чипа. Вот и Realme не осталась в стороне, раскрыв детали своего первого флагмана на базе новинки от Qualcomm.