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Сегодня 09:32
Realme раскрыла детали своего первого флагмана на базе Snapdragon 888
Как и положено, устройство будет максимально забито мощным “железом”
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 888, а это значит, что в сети будет появляться все больше информации о первых устройствах, которые будут работать на базе чипа. Вот и Realme не осталась в стороне, раскрыв детали своего первого флагмана на базе новинки от Qualcomm.
А началось все с эксклюзивного изображения устройства и скриншота его меню с характеристиками, которые опубликовало издание GSMArena. Судя по ним, устройство внешне будет сильно похоже на Redmi Note 9 5G, в то время как по железной части окажется полноценным флагманом с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной, Android 11 и Snapdragon 888 в качестве основы.
Чуть позже официальный Twitter-аккаунт Realme UK подтвердил информацию о разработке данного смартфона. Называться устройство будет Realme Race и для компании оно окажется первым телефоном с новым флагманским чипом Qualcomm на борту. К сожалению, никакой информации о дате его анонса и сроках поступления в продажу компания не назвала.