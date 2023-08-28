Realme раскрыла модель камеры грядущего флагманского смартфона Realme GT 5

Согласно официальной информации, смартфон будет оснащён выдающимся сенсором Sony IMX890, поддерживающим OIS (оптическую стабилизацию изображения).

Данный модуль является может похвастаться высоким разрешением в 50 Мп и размером 1/1.56 дюйма, что обещает превосходную детализацию и чёткость изображения.

Отметим, что Realme GT 5 приписывают топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и дополнительный графический чип X7 для улучшения игрового опыта.

Кроме того, устройство будет поддерживать многопоточную обработку и пользовательскую настройку частоты, что позволит выжать максимум производительности из аппарата.

Оперативной памяти в новинке ожидается до 24 ГБ, а постоянной — до 1 ТБ. Смартфон также будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 240 Вт.

Официальный анонс Realme GT 5 состоится уже сегодня, 28 августа.