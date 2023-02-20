Realme раскрыла свой флагман, который может первым получить ещё неанонсированный Snapdragon 8 Gen 3

В рамках сессии вопросов и ответов с пользователями он рассказал, что серия будет конкурировать с другими флагманскими смартфонами, выход которых ожидается в конце 2023 года. А это значит, что в основу новинки может лечь не условный Snapdragon 8+ Gen 2, а полноценное третье поколение чипа.

Напомним, что от платформы Snapdragon 8 Gen 3 ожидается использование архитектуры 1+5+2 ядра, с одним более энергоэффективным ядром, чем нынешний Snapdragon 8 Gen2.

По данным Geekbench, например, данная модель процессора набрала 1930 баллов в однопоточном режиме и 6236 баллов со всеми ядрами в первом тесте.