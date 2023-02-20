Телефоны
18:30, 20 февраля 2023
1 мин.

Realme раскрыла свой флагман, который может первым получить ещё неанонсированный Snapdragon 8 Gen 3

Фанаты явно будут рады

Глава Realme China Сюй Ци зяавил, что его компания может выпустить свой флагманский смартфон Realme GT3 позже, чем ожидалось ранее.

Realme раскрыла свой флагман, который может первым получить ещё неанонсированный Snapdragon 8 Gen 3

Фото: GizChina

В рамках сессии вопросов и ответов с пользователями он рассказал, что серия будет конкурировать с другими флагманскими смартфонами, выход которых ожидается в конце 2023 года. А это значит, что в основу новинки может лечь не условный Snapdragon 8+ Gen 2, а полноценное третье поколение чипа.

Напомним, что от платформы Snapdragon 8 Gen 3 ожидается использование архитектуры 1+5+2 ядра, с одним более энергоэффективным ядром, чем нынешний Snapdragon 8 Gen2.

По данным Geekbench, например, данная модель процессора набрала 1930 баллов в однопоточном режиме и 6236 баллов со всеми ядрами в первом тесте.

Источник:MyDrivers
Теги:
#Realme
,
#Snapdragon
,
#Qualcomm
Новости партнеров
Новости партнеров