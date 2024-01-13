Realme сменит логотип на новый

Это объявление было сделано на мероприятии в Лас-Вегасе под названием «Hey Flagship, Meet Periscope», где компания также представила подробности о флагманской камере предстоящего смартфона Realme 12 Pro.

В течение последних пяти лет слоганом Realme была фраза «Меняй стандарты» (Dare to leap), символизирующая возможность каждого изменить мир.

Теперь же компания выбрала новый слоган «Сделай это реальным» (Make it real), который расширяет масштаб истории бренда, предлагая молодым пользователям «реальные и ощутимые преимущества».

Изменения коснулись также логотипа компании. Оригинальный вариант был сохранен, но в него добавлены более точные детали, чтобы сделать образ бренда более унифицированным.

Новое позиционирование компании звучит как «Технологический бренд, который лучше понимает молодых пользователей».

Этот шаг Realme направлен на укрепление своего имиджа и привлечение молодой аудитории, подчеркивая их стремление к инновациям и пониманию потребностей молодых пользователей.