Realme специально для России добавила NFC в свои новые смартфоны

Официальный анонс устройств в России состоится 23 марта. Что интересно, в международной модификации Realme C21 и Realme C20 поддержки NFC не предусмотрено.

”Мы просто не могли оставить российских пользователей без неё”, - объяснили свое решение в компании.

Realme C21 и Realme C20 представляют из себя бюджетные смартфоны. Первый был представлен на международном рынке всего несколько дней назад, тогда как последний анонсировали еще в январе. Модели получили экран на 6,5 дюймов, процессор MediaTek Helio G35 и энергоемкий аккумулятор на 500 мАч.