Телефоны
Сегодня 11:36
Realme улучшила свой бюджетный смартфон для российского рынка
Речь о Realme C3
Представители компании Realme объявили, что в ближайшее время в России будет выпущен бюджетный смартфон Realme C3. Однако стало известно, что данная модель в России отличается от той, что была представлена на международном рынке.
Выяснилось, что Realme улучшила свой бюджетный смартфон для российского рынка. Так, если в феврале в Индии компания представила Realme C3 с двухмодульной камерой, то в России его будут продавать с трехмодульной. Сообщается, что камеру оснастили 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп датчиками.
Кроме того, основной модуль камеры может выдавать 4-кратный зум и автофокус PDAF. Также камера смартфона оборудована автоматическим режимом HDR, портретным и возможностью снимать видео в 1080p. Напомним, что минимальная стоимость Realme C3 в Индии составляет 98 долларов.