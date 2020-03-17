Выяснилось, что Realme улучшила свой бюджетный смартфон для российского рынка. Так, если в феврале в Индии компания представила Realme C3 с двухмодульной камерой, то в России его будут продавать с трехмодульной. Сообщается, что камеру оснастили 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп датчиками.

Кроме того, основной модуль камеры может выдавать 4-кратный зум и автофокус PDAF. Также камера смартфона оборудована автоматическим режимом HDR, портретным и возможностью снимать видео в 1080p. Напомним, что минимальная стоимость Realme C3 в Индии составляет 98 долларов.