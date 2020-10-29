Realme уронила цены на смартфоны в России в честь 11.11

Судя по официальной странице компании на Tmall, в период с 11 по 13 ноября 2020 года Realme предложит покупателям множество интересных предложений, причем скидки будут достигать 32%! Так, представленный недавно смартфон Realme 7 Pro со сверхбыстрой зарядкой можно будет купить за 19,990 рублей вместо нынешних 27,990 - общая сумма скидки составляет 29%. Или же Realme 6 Pro - этот смартфон будет предлагаться за 16,991 рубль, в то время как сейчас его продают за 24,990 рублей (скидка 32%).