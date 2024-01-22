Realme уточнила дату следующей презентации смартфонов в России

Опубликовано 22 января 2024, 22:16
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Realme уточнила дату следующей презентации смартфонов в РоссииВо время спортивно-музыкального фестиваля
Компания Realme вновь стала технологическим партнером 9-го ежегодного зимнего спортивно-музыкального фестиваля RosaFest, который пройдет на Роза Хутор с 27 января по 4 февраля 2024 года.
Бренд создаст новую, заметную зону в рамках их девиза "Make it real". Гости фестиваля получат возможность первыми в России ознакомиться с новым смартфоном Realme C67, оснащенным камерой высокого разрешения 108 Мп и 3-кратным зумом, а также стильным дизайном. Также, будет представлена новая серия Note с моделью Note 50.
Помимо демонстраций устройств, компания приглашает всех желающих участвовать в разнообразных активностях с возможностью выиграть ценные призы, включая смартфоны и эксклюзивный мерч. Гости смогут насладиться горячими напитками в realme-баре и создать фото и видео в фотозоне с видом на горы.
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