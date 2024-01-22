Realme уточнила дату следующей презентации смартфонов в России

Бренд создаст новую, заметную зону в рамках их девиза "Make it real". Гости фестиваля получат возможность первыми в России ознакомиться с новым смартфоном Realme C67, оснащенным камерой высокого разрешения 108 Мп и 3-кратным зумом, а также стильным дизайном. Также, будет представлена новая серия Note с моделью Note 50.

Помимо демонстраций устройств, компания приглашает всех желающих участвовать в разнообразных активностях с возможностью выиграть ценные призы, включая смартфоны и эксклюзивный мерч. Гости смогут насладиться горячими напитками в realme-баре и создать фото и видео в фотозоне с видом на горы.