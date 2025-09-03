Realme все же выпустит смартфон с батареей на 10 000 мАч, но лишь в начале 2026-го

Ранее компания уже демонстрировала концепт с батареей на 15 000 мАч и рекордной плотностью энергии 1200 Вт·ч/л, а теперь готовится довести до рынка более «реалистичное» решение.

По данным инсайдеров, новая модель с 10 000 мАч уже прошла стадию массового тестирования и получила корпус толщиной менее 8,5 мм при весе около 215 г. Таким образом, смартфон окажется сопоставим с обычными флагманами, но предложит автономность уровня «смартфона-павербанка».

Вице-президент Realme Сюй Ци намекнул, что устройство может выйти в I квартале 2026 года. Ранее в сети даже появлялось название Realme GT 10000mAh, но пока не ясно, сохранит ли компания этот бренд.