Realme выпустила бюджетный смартфон с 50 Мп-камерой и мощным процессором

Гаджет построен на мощном однокристальном чипе MediaTek Helio G96, что отличает его от конкурента. Отметим, что процессор MediaTek Helio G96 будет по производительности примерно равен таким чипам, как Dimensity 700 или Snapdragon 690. Устройство также получило дисплей IPS с диагональю 6,59’’, с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Основную камеру с тремя датчиками – 50 мегапикселей, 2 и 2 Мп, а также фронтальную – разрешением 16 Мп.

Мощность аккумулятора новинки – 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. В смартфоне Realme 8i, в зависимости от комплектации, установлено 4 или 6 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 10 ГБ. Постоянная память составляет 64 и 128 ГБ соответственно. Во всех версиях есть сканер отпечатков пальцев, находящийся на боковой грани.

Цены на гаджеты составят 190 долларов, или примерно 13871 рубль за базовую версию; и 220 долларов, или 16062 рубля – за расширенную. Отмечается, что продажи Realme 8i начнутся с 14 сентября. Когда продажи начнутся в России, пока не известно.