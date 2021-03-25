Realme выпустила два бюджетных смартфона

Обе модели получили 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления экрана - 60 Гц. Младшая модель работает на базе процессора MediaTek Helio G95, тогда как Pro-версия получила Snapdragon 720G. Что касается емкости аккумулятора, младшая модель рассчитана на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, в то время как Realme 8 Pro имеет 4500 мАч и быструю зарядку 50 Вт.

Realme 8 оснащен четырехмодульной камерой на 64, 8, 2 и 2 Мп и селфи камерой на 16 Мп. Старшая версия, в свою очередь, оборудована камерой на 108, 8, 2 и 2 Мп, а также 16 Мп фронтальной камерой.

Минимальная стоимость Realme 8 составляет 14 999 рупий или около 15 900 рублей, тогда как максимальная - 16 999 рупий или примерно 17 8000 рублей. Что касается Realme 8 Pro, за минимальную комплектацию просят 17 999 рупий или порядка 18 800 рублей, тогда как модификация на 8/256 ГБ стоит 19 999 рупий или примерно 21 000 рублей.