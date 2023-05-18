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20:25, 18 мая 2023
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Realme выпустила клон iPhone 14 Pro, но почти в 10 раз дешевле

Который выглядит очень достойно

Если вам нравится внешний вид iPhone 14 Pro, но вы хотите что-то более доступное, вам может понравиться новый смартфон от Realme.

Компания представила Narzo N53, который с первого взгляда напоминает актуальный флагман Apple, особенно если смотреть на него сзади.

При этом когда вы включаете дисплей устройства, то сходство с iPhone 14 только увеличивается. Всё дело в функции Mini Capsule, которая пародирует Dynamic Island у топовых смартфонов яблочной корпорации.

При этом Narzo N53 оснащён 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В основе новинки лежит процессор Unisoc T612.

Realme выпустила клон iPhone 14 Pro, но почти в 10 раз дешевле

Realme

На выбор предложено либо 4, либо 6 ГБ оперативной памяти и либо 64, либо 128 ГБ внутреннего накопителя.

Основная камера здесь тройная с главным модулем на 50 Мп. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. На данный момент известно о продажах бюджетника Realme лишь в Индии по цене $109 за модель 4/64 ГБ и $133 за версию 6/128 ГБ.

Источник:Realme
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