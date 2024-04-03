Realme выпустила недорогой смартфон C65 с дизайном флагманского Samsung Galaxy S22

На задней панели смартфона расположена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором и 2-мегапиксельным макрообъективом. Дизайн камеры выполнен в вертикальном стиле, как у Samsung Galaxy S22.

Realme C65 работает на базе процессора MediaTek Helio G85 и операционной системы Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0. Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45W.

Realme C65 будет доступен в двух цветах: черном и фиолетовом. Цена смартфона составит $148 за версию 6/128 ГБ и $192 за версию 8/256 ГБ.