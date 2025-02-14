Realme выпустила самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Elite — GT7 Pro Racing Edition

В Китае он стоит от 3099 юаней (~$425), что делает его дешевле конкурентов, включая OnePlus Ace 5 Pro.

GT 7 Pro Racing Edition получил 6.78-дюймовый OLED-дисплей BOE S2 с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит.

Устройство оснащено 50-мегапиксельной камерой Sony IMX896 с OIS, 8-мегапиксельным ультрашириком и 16-мегапиксельной фронталкой. В отличие от обычного GT 7 Pro, модель Racing Edition лишилась перископа на 50 Мп.

Производительность обеспечивает Snapdragon 8 Elite в связке с LPDDR5x и быстрой памятью UFS 4.1.

Система охлаждения включает двухкамерную испарительную камеру 11 480 мм². Аккумулятор на 6500 мАч поддерживает 120-Вт зарядку и обходное питание для снижения нагрева при нагрузках.

Смартфон получил стереодинамики Dolby Atmos, защиту IP68/69 и работает на Android 14 с Realme UI 6.