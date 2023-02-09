Realme выпустила смартфон с самой быстрой зарядкой в мире

Смартфон realme GT Neo5 будет доступен в версиях 16+256ГБ и 16ГБ+1ТБ. Новая модель получила ультратонкий электродный аккумулятор 10C ёмкостью 4600 мАч, а долговечность батареи подтверждена сертификатом TÜV Rheinland. В комплект входят кабель 12А и двойное зарядное устройство GaN mini 240 Вт.

Аккумулятор сохраняет более 80% ёмкости после 1600 циклов зарядки, что в 2 раза превышает отраслевой стандарт. К тому же система быстрой зарядки имеет 60 уровней защиты. Быстрая зарядка позволяет realme GT Neo5 заряжаться за 30 секунд.

Корпус смартфона выполнен таким образом, что через прозрачное окошко на корпусе пользователям видна металлическая пластина чипсета с логотипом, часть основной платы, датчик NFC и С-образное кольцо RBG-подсветки.