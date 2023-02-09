Realme выпустила смартфон с самой быстрой зарядкой в мире

Realme выпустила смартфон с самой быстрой зарядкой в миреНа 240 Вт
Компания Realme представила новый флагман realme GT Neo5 с быстрой зарядкой 240 Вт, но пока только в Китае. На глобальном рынке новинка тоже скоро будет доступна.
Фото: Realme
Особенностью смартфона является первая в мире технология быстрой зарядки 240 Вт по стандарту USB Type-C. Следующей моделью, которая получит эту же технологию зарядки, станет флагманский смартфон realme GT3.
Смартфон realme GT Neo5 будет доступен в версиях 16+256ГБ и 16ГБ+1ТБ. Новая модель получила ультратонкий электродный аккумулятор 10C ёмкостью 4600 мАч, а долговечность батареи подтверждена сертификатом TÜV Rheinland. В комплект входят кабель 12А и двойное зарядное устройство GaN mini 240 Вт.
Аккумулятор сохраняет более 80% ёмкости после 1600 циклов зарядки, что в 2 раза превышает отраслевой стандарт. К тому же система быстрой зарядки имеет 60 уровней защиты. Быстрая зарядка позволяет realme GT Neo5 заряжаться за 30 секунд.
Корпус смартфона выполнен таким образом, что через прозрачное окошко на корпусе пользователям видна металлическая пластина чипсета с логотипом, часть основной платы, датчик NFC и С-образное кольцо RBG-подсветки.
Продажи новинки стартуют в Китае 9 февраля.